Juventus evinde galip
İtalyan ligi lideri Juventus sahasında oynadığı maçta Chievo'yu 3-0 yendi.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus sahasında oynadığı maçta Chievo'yu 3-0 yendi.
Lig sonuncusu Chievo karşısında rahat bir galibiyet alan Juventus'un gollerini, Douglas Costa (Dk. 13) Emre Can (Dk. 45) ve Daniele Rugani (Dk. 84) attı.
Puanını 56'ya çıkaran Juventus, en yakın rakibi Napoli'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.
- 22.1.2019 00:53
- Güncelleme: 22.1.2019 00:55
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Juventus evinde galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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