Juventus evinde galip
21 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

evinde galip

Juventus evinde galip

İtalyan ligi lideri sahasında oynadığı maçta 'yu 3-0 yendi.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında sahasında oynadığı maçta 'yu 3-0 yendi.

Lig sonuncusu Chievo karşısında rahat bir galibiyet alan Juventus'un gollerini, Douglas Costa (Dk. 13) Emre Can (Dk. 45) ve Daniele Rugani (Dk. 84) attı.

Puanını 56'ya çıkaran Juventus, en yakın rakibi 'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

  1. 22.1.2019 00:53
  2. Güncelleme: 22.1.2019 00:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Juventus evinde galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN