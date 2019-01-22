Ronaldo'dan flaş transfer hamlesi! Mesut Özil...
Mesut Özil için Cristiano Ronaldo devreye girdi. Portekizli, Real Madrid’den takım arkadaşını Juventus’a davet etti.
Avrupa'da günün en çok konuşulan transfer haberi Mesut Özil-Juventus flörtüydü… Arsenal'de gözden çıkarılan Mesut için İtalyan ekibinin harekete geçtiği belirtilirken, Cristiano Ronaldo'nun da devreye girdiği iddia edildi. Real Madrid'den takım arkadaşı olan Mesut'u Juve kadrosunda görmek istediği kaydedilen CR7'nin Türk asıllı Alman futbolcuyu İtalya'ya davet ettiği belirtildi.
İŞTE BONSERVİS BEDELİ
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, bu transfer haberiyle ilgili önemli detaylar verdi. Arsenal'in yıllık 16 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun satışı konusunda zorluk çıkarmayacağı ve düşük bir bonservis bedeliyle satışa hazır olduğu ifade edildi. Bu arada Mesut'un Real Madrid'den ayrıldığı dönemde bu ayrılığa tepki gösteren Cristiano Ronaldo, tepkisini açık bir dille ifade etmişti.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Ronaldo'dan flaş transfer hamlesi! Mesut Özil... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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