Ronaldo'dan flaş transfer hamlesi! Mesut Özil...
22 Ocak 2019, Salı
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Ronaldo'dan flaş hamlesi! ...

Ronaldo'dan flaş transfer hamlesi! Mesut Özil...

için devreye girdi. Portekizli, ’den  takım arkadaşını ’a davet etti.

Avrupa'da günün en çok konuşulan haberi - flörtüydü… 'de gözden çıkarılan Mesut için İtalyan ekibinin harekete geçtiği belirtilirken, 'nun da devreye girdiği iddia edildi. 'den takım arkadaşı olan Mesut'u Juve kadrosunda görmek istediği kaydedilen CR7'nin Türk asıllı Alman futbolcuyu 'ya davet ettiği belirtildi.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ
'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, bu transfer haberiyle ilgili önemli detaylar verdi. Arsenal'in yıllık 16 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun satışı konusunda zorluk çıkarmayacağı ve düşük bir bonservis bedeliyle satışa hazır olduğu ifade edildi. Bu arada Mesut'un Real Madrid'den ayrıldığı dönemde bu ayrılığa tepki gösteren Cristiano Ronaldo, tepkisini açık bir dille ifade etmişti.

  1. 22.1.2019
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