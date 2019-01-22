Ronaldo'dan flaş transfer hamlesi! Mesut Özil...

Avrupa'da günün en çok konuşulan transfer haberi Mesut Özil-Juventus flörtüydü… Arsenal'de gözden çıkarılan Mesut için İtalyan ekibinin harekete geçtiği belirtilirken, Cristiano Ronaldo'nun da devreye girdiği iddia edildi. Real Madrid'den takım arkadaşı olan Mesut'u Juve kadrosunda görmek istediği kaydedilen CR7'nin Türk asıllı Alman futbolcuyu İtalya'ya davet ettiği belirtildi.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, bu transfer haberiyle ilgili önemli detaylar verdi. Arsenal'in yıllık 16 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun satışı konusunda zorluk çıkarmayacağı ve düşük bir bonservis bedeliyle satışa hazır olduğu ifade edildi. Bu arada Mesut'un Real Madrid'den ayrıldığı dönemde bu ayrılığa tepki gösteren Cristiano Ronaldo, tepkisini açık bir dille ifade etmişti.