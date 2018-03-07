Ölüm haberini alınca gözyaşlarını tutamadı!
Bir dönem Fiorentina forması giyen Belenenses takımının 24 yaşındaki futbolcusu Marko Bakic, Vitoria ile oynadıkları maç sırasında Davide Astori'nin ölüm haberini alınca gözyaşları içinde oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:57
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İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Toplam 20
Yorum
BlackEagle Yahu arkadaşlar düşman mıyız biz bu hakaretler? Çoğumuz aynı havayı soluyan aynı mahalleyi paylaşan insanlarız. Kendinize gelin.
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 7
Yorum
aslan 1.000.000 üye giriş parası 10.000 TL. verse 10 milyar yapar başımızda kafası çalışan başkan yok her takım için senaryo aynı..
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 7
Yorum
aslan Takıma üyelik bedava dersiniz 1 milyon kişi üye yapsanız yıllık aidat 1.000 tl den senelik aidat geliri 1 milyar yapar......
Ölüm haberini alınca gözyaşlarını tutamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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