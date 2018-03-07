Ölüm haberini alınca gözyaşlarını tutamadı! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Ölüm haberini alınca gözyaşlarını tutamadı!

    Ölüm haberini alınca gözyaşlarını tutamadı!

    Bir dönem forması giyen Belenenses takımının 24 yaşındaki futbolcusu , Vitoria ile oynadıkları maç sırasında Davide Astori'nin ölüm haberini alınca gözyaşları içinde oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Portekiz Ligi ekiplerinden Belenenses forması giyen , 'dan eski takım arkadaşı Davide Astori'nin ölüm haberini alınca göz yaşlarına hakim olamadı. Bakic daha sonra gözyaşları içinde kenara geldi, Bakic'in duygusal anları yedek kulübesinde de devam etti. Futbol kariyerine Karadağ'da başlayan Bakic, 2012 yılında Torino'ya transfer olduktan bir sene sonra Fiorentina'ya imza atmıştı.


    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:57
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