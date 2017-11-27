 Milan'ın yeni teknik direktörü belli oldu – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'ın yeni teknik direktörü belli oldu

    Milan'ın yeni teknik direktörü belli oldu

    İtalya Seri A ekiplerinden 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı. Montella'nın yerine ise kırmızı-siyahlıların efsane futbolcusu getirildi.

    Sezon başında transfere 194 milyon Euro harcayarak milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da olmak üzere kadrosuna birçok önemli yıldızı katan ve hem lig hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyen 'da hesaplar tutmadı. Seri A'da geride kalan 14 haftada 20 puan toplayarak kendisine 7. sırada yer bulan İtalyan ekibinde Teknik Direktör 'nın görevine son verildi. Takımın başına ise 13 yıl Milan forması giyen geldi.

    Son olarak İtalya Seri B ekiplerinden Pisa'yı çalıştıran Gattuso, mayıs ayında kırmızı-siyahlıların 19 yaş altı takımının başına geçmişti.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:29
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