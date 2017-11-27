Milan'ın yeni teknik direktörü belli oldu
İtalya Seri A ekiplerinden Milan'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Montella'nın yerine ise kırmızı-siyahlıların efsane futbolcusu Gennaro Gattuso getirildi.
Sezon başında transfere 194 milyon Euro harcayarak milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da olmak üzere kadrosuna birçok önemli yıldızı katan ve hem lig hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyen Milan'da hesaplar tutmadı. Seri A'da geride kalan 14 haftada 20 puan toplayarak kendisine 7. sırada yer bulan İtalyan ekibinde Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Takımın başına ise 13 yıl Milan forması giyen Gennaro Gattuso geldi.
Son olarak İtalya Seri B ekiplerinden Pisa'yı çalıştıran Gattuso, mayıs ayında kırmızı-siyahlıların 19 yaş altı takımının başına geçmişti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:29
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Çok para harcanarak iyi bir kadro kuruldu ancak eksikleri var.Tudor sizi aldatmasın.Diğer takımlar devamlı puan kaybettiği için GS lider.
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 5
Yorum
Kartalcan zaten Babel'e diyecegimiz yok. Senol hoca Porto maçinda külübeye hiç oturmadi. Malatya maçina son 10 dk ayaklandi. Taktik müdahale yok yani
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Beşiktaş, Kupa'da moral arıyor
Toplam 1
Yorum
türk güneşle tudor adam gibi adamlar.
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