İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz: Artık skor üretmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, şampiyonluk yarışından Trabzonspor'un kopmalar yaşadığını belirterek, "Trabzonspor bu oyun organizasyonu ve teknik direktörü ile şampiyonluk yarışı içinde olabilecek bir takımdı. Puantajda geri kalmalarının nedeni kopmalar yaşamaları oldu. Bunu oyun motivasyonumuzu korumamız gerektiği için anlattım. Savunmadaki davranışlarımız belirleyici olacaktı. Onuachu'ya hafta boyunca blok yapmıştık. Bunu ilk kornerde unuttuk ve golü yedik. Karşınızdaki oyuncular üst düzey oyuncular. Uyarılarımıza takım cevap verdi ama golü yemiştik. Kaymayan ayakkabıyı da bulmamız gerekiyor. Çünkü sonucu da ağır oluyor. Trabzonspor 2-0 yakaladıktan sonra maç çok farklı noktaya gidebilirdi. Tepki verdik. Bu güzeldi" ifadelerini kullandı.

Bu seviyede oynamayı hedefleyen bir teknik adam olarak nasıl oynamaları gerektiği noktasında deniyim elde ettiklerini belirterek, "Artık skor üretmek istiyoruz. Çünkü önümüzdeki sene sonuç üretmek için sahada olacağız. Geri dönebilmek için skor üretme davranışına odaklanacağız" diye konuştu.