Haberler İstanbulspor Osman Zeki Korkmaz: Öncelikli hedefimiz bir oyun kültürü inşa etmek!

Osman Zeki Korkmaz: Öncelikli hedefimiz bir oyun kültürü inşa etmek!

Samsunspor ile berabere kaldıkları maç sonucu müsabakayı değerlendiren İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “Geniş alanları belki hava şartlarından dolayı zeminin ağırlaşmasıyla çok efektif kullanamadık. Yediğimiz golde de aslında zeminin ağırlaşmasının etkisi vardı. Sağlık olsun diyelim. Bizim öncelikli hedefimiz bir oyun kültürü inşa etmek” dedi. İşte o sözler...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 20:10
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Osman Zeki Korkmaz: Öncelikli hedefimiz bir oyun kültürü inşa etmek!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında, iki gün önce Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babasının kaybının aile içinde acı bir kayıp olduğunu söyleyen Osman Zeki Korkmaz, baş sağlığı dileğiyle sözlerine başladı. Ardından mücadeleyi değerlendiren Korkmaz, "Bir nebze moral olması açısından ortaya koyacağımız mücadele ve alacağımız galibiyetle küçük bir teselli vermek istedik. Bunu da aslında sahadaki stratejimizle iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Oyunda stratejik olarak daha baskın gelen taraf bizdik. Geniş alanlar yakaladık.

Bu geniş alanları belki hava şartlarından dolayı zeminin ağırlaşmasıyla çok efektif kullanamadık. Yediğimiz golde de aslında zeminin ağırlaşmasının etkisi vardı. Sağlık olsun diyelim. Bizim öncelikli hedefimiz bir oyun kültürü inşa etmek. Kısa vadede bize moral verecek sonuçları almaya, uzun vadede ise oyun kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Oyuncu değişikliklerinde bir rakip takımdan giren oyuncuların profillerine bir de bizim oyuncularımızın profillerine bakabilirsiniz. İzzet Topatar ilk defa bu seviyede bir maça girdi bugün. Bizim misyonumuz bu. İstanbulspor, bereketli bir toprak gibidir. Oyuncu verdikçe yeni ürünler çıkarır. Biz de bu yeni ürünleri kendi oyun kültürümüze terbiye ederek geleceğin İstanbulspor'unu inşa etmeye başladığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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