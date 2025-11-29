CANLI SKOR ANA SAYFA
CANLI İZLE: Atletico Madrid-Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga)

CANLI İZLE: Atletico Madrid-Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga)

İspanya La Liga’da heyecan devam ederken, futbolseverlerin gözü Atletico Madrid - Real Oviedo maçına çevrildi. Atl. Madrid - Real Oviedo maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar "Atletico Madrid - Real Oviedo maçı hangi kanalda?", "karşılaşma şifresiz mi?" ve "maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:08
CANLI İZLE: Atletico Madrid-Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga)

Atletico Madrid-Real Oviedo maçını takip etmek için tıklayın!

29 Kasım 2025 tarihinde oynanacak Atletico Madrid - Real Oviedo maçı, La Liga'nın 14. Haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarların merak ettiği en önemli soru ise: "Atletico Madrid - Real Oviedo maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?" Atletico Madrid, son haftalarda yakaladığı yükselişle dikkat çekiyor. La Liga'daki son beş maçından da galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 28 puanla 4. sırada yer alıyor ve zirve yarışını sürdürüyor. Real Oviedo ise ligde zor günler geçiriyor. Son beş haftada galibiyet alamayan ekip, 9 puanla 20. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, Oviedo için hem moral hem de puan tablosu açısından hayati önem taşıyor. Peki, Atletico Madrid-Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

LA LIGA ATLETICO MADRID - REAL OVIEDO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat TSİ 23:00'te başlayacak.

ATL. MADRID-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport Plus ile S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de maçı takip etmek isteyen futbolseverler, uydu ve dijital platformlar üzerinden canlı yayını takip edebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Atletico Madrid – Real Oviedo maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyenler platforma internet aracılığıyla erişebilecek. S Sport Plus; mobil uygulama, akıllı TV ve web tarayıcıları üzerinden şifreli yayın hizmeti sunuyor.

ATLETICO MADRID - REAL OVIEDO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu önemli mücadele, Atletico Madrid'in sahası olan Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak. Madrid'deki atmosferin, maçın temposuna büyük etki etmesi bekleniyor.

29 KASIM ATLETICO MADRID-REAL OVIEDO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
