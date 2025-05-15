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Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Rayo Vallecano ile Real Betis 36. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 11:52
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Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Rayo Vallecano ile Real Betis mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano-Real Betis maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria, Ciss, Valentin, Embarba, Lopez, de Frutos, Garcia

Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Fornals, Antony, Isco, Rodriguez, Hernandez

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