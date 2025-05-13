Real Valladolid-Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Real Valladolid ile Girona mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLID-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid-Girona maçı 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL VALLADOLID-GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Valladolid: Ferreira, Candela, Eray Cömert, Cenk Özkaçar, Aznou, Nikitscher, Amallah, Chuki, Moro, Sanchez, Sylla

Girona: Gazzaniga, Martinez, Lopez, Juanpe, Blind, Martin, Romeu, Arthur, Tsigankov, Portu, Miovski

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