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Haberler İspanya La Liga Barcelona 4-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) 7 gollü El Clasico Barça'nın!

Barcelona 4-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) 7 gollü El Clasico Barça'nın!

Barcelona, İspanya La Liga'nın 35. haftasında oynanan El Clasico'da Arda Güler'li Real Madrid'i 2-0 geriye düştüğü maçta 4-3 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 19:19 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 19:26
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Barcelona 4-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) 7 gollü El Clasico Barça'nın!

Barcelona, İspanya La Liga'nın 35. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 geriye düştüğü maçta 4-3 mağlup etti.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Eric Garcia, 32. dakikada Lamine Yamal ve 34. ile 45. dakikalarda Raphinha kaydetti.

Real Madrid'in golleri ise 5'inci, 14'üncü ve 70'inci dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi.

ARDA GÜLER MAÇA 11 BAŞLADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Güler, karşılaşmada gol veya asist yapamazken ikinci yarının başında yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Barcelona, 82 puana yükseldi ve şampiyonluk için önemli bir avantaj sağladı. Real Madrid ise 75 puanda kaldı ve 2. sıradaki yerini korudu.

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, Espanyol'a konuk olacak; Real Madrid ise sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.

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