  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga Getafe 1-2 Villareal (MAÇ SONUCU ÖZET)

Getafe 1-2 Villareal (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga’nın 29. haftasında Getafe, sahasında Villareal’i konuk etti. Alfonso Pérez Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip Villareal, 2-1’lik skorla galip geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 17:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Getafe 1-2 Villareal (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 29. haftasında Getafe, sahasında Villareal'i konuk etti. Alfonso Pérez Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Villareal, 2-1'lik skorla galip geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Villareal, 15. dakikada Ayoze Perez'in golüyle öne geçti. Getafe ise bu gole 29. dakikada Carles Perez ile yanıt vererek skoru 1-1'e getirdi. Ancak Villareal, 33. dakikada Thierno Barry'nin attığı golle yeniden üstünlüğü sağladı ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de gol bulamayınca konuk ekip sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Villareal puanını 47'ye yükselterek Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Getafe ise 36 puanda kaldı.

La Liga'nın 30. haftasında Getafe, Real Valladolid deplasmanına konuk olacak. Villareal ise evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Ciro Immobile’ye yeni talip!
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nda GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Dünyanın en güzel duygusu..."
ABD Başkanı Trump Putin'le görüşmek için tarih verdi! Rusya'ya "ek vergi" gözdağı İran'a tehdit
F.Bahçe'de Fred için yoğun mesai!
Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı 16:59
Villareal Getafe'yi mağlup etti! Villareal Getafe'yi mağlup etti! 16:52
Leipzig'de Rose ile yollar ayrıldı Leipzig'de Rose ile yollar ayrıldı 16:12
Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! 16:05
Cagliari Monza'yı farklı geçti! Cagliari Monza'yı farklı geçti! 15:51
Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı! Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı! 15:21
Daha Eski
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! 15:01
G.Saray'da F.Bahçe mesaisi başladı G.Saray'da F.Bahçe mesaisi başladı 14:44
Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? 14:24
Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? 14:22
Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? 14:20
Cagliari - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Cagliari - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? 14:18