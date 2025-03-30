Getafe 1-2 Villareal (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 29. haftasında Getafe, sahasında Villareal'i konuk etti. Alfonso Pérez Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Villareal, 2-1'lik skorla galip geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Villareal, 15. dakikada Ayoze Perez'in golüyle öne geçti. Getafe ise bu gole 29. dakikada Carles Perez ile yanıt vererek skoru 1-1'e getirdi. Ancak Villareal, 33. dakikada Thierno Barry'nin attığı golle yeniden üstünlüğü sağladı ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de gol bulamayınca konuk ekip sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Villareal puanını 47'ye yükselterek Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Getafe ise 36 puanda kaldı.

La Liga'nın 30. haftasında Getafe, Real Valladolid deplasmanına konuk olacak. Villareal ise evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.