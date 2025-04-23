Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Alaves ile Real Sociedad mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAVES - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Real Sociedad maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALAVES - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alaves: Sivera; Tenaglia, Darces, Mourino, Sanchez; Jordan, Blanco; Vicente, Guridi, Alena; Garcia

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Elustondo, Munoz; Zubimendi; Kubo, Mendez, Marin, Gomez; Oyarzabal

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