CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Alaves ile Real Sociedad 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 10:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 33. haftada Alaves ile Real Sociedad mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAVES - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Real Sociedad maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALAVES - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alaves: Sivera; Tenaglia, Darces, Mourino, Sanchez; Jordan, Blanco; Vicente, Guridi, Alena; Garcia

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Elustondo, Munoz; Zubimendi; Kubo, Mendez, Marin, Gomez; Oyarzabal

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

"G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor"
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken...
DİĞER
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya'da da şubesi var...
Tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuklar ilk kez Takvim'de! 23 Nisan'a özel buruk röportaj: Bizim ne suçumuz vardı?
Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer!
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genoa-Lazio maçı ne zaman? Genoa-Lazio maçı ne zaman? 10:49
Torino-Udinese maçı ne zaman? Torino-Udinese maçı ne zaman? 10:46
Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman? Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman? 10:44
Parma-Juventus maçı ne zaman? Parma-Juventus maçı ne zaman? 10:39
F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! 10:24
Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! 10:18
Daha Eski
Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman? Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman? 10:02
Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? 09:59
Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? 09:55
Doncic'li Lakers seriyi 1-1 getirdi! Doncic'li Lakers seriyi 1-1 getirdi! 09:53
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği 09:43
Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman? 09:42