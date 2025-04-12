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Haberler İspanya La Liga Celta Vigo-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Celta Vigo ile Espanyol 31. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Celta Vigo-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 14:53
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Celta Vigo-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 31. haftada Celta Vigo ile Espanyol mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo-Espanyol maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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