ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? | Real Madrid-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Leganes karşı karşıya gelecek. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen eflatun-beyazlılar, beklenmedik puan kayıplarının ardından ikinci sıraya geriledi. Barcelona'nın 3 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ligin geri kalan kısmında hata yapmak istemiyor. Leganes ile oynanacak mücadelede iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Real Madrid, 28 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-LEGANES MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid-Leganes maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID-LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Leganes maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Rudiger, Asencio, Garcia, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Ligin 28. haftasında Villarreal maçında oyuna sonradan giren Arda Güler'in Leganes maçında ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan eflatun-beyazlılarda, Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. Genç futbolcunun, geçtiğimiz hafta olduğu gibi oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.