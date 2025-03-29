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Haberler İspanya La Liga ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? | Real Madrid-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? | Real Madrid-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Leganes karşı karşıya gelecek. Ligde beklenmedik puan kayıplarının ardından ikinci sıraya gerileyen eflatun-beyazlılar, Barcelona ve Atletico Madrid ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, kazanması durumunda maç fazlasıyla Barcelona ile puan farkını eşitleyecek. Leganes ile oynanacak kritik maçta Arda Güler'in süre alıp almayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 16:19
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? | Real Madrid-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Leganes karşı karşıya gelecek. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen eflatun-beyazlılar, beklenmedik puan kayıplarının ardından ikinci sıraya geriledi. Barcelona'nın 3 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ligin geri kalan kısmında hata yapmak istemiyor. Leganes ile oynanacak mücadelede iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Real Madrid, 28 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-LEGANES MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid-Leganes maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID-LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Leganes maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Rudiger, Asencio, Garcia, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Ligin 28. haftasında Villarreal maçında oyuna sonradan giren Arda Güler'in Leganes maçında ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan eflatun-beyazlılarda, Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. Genç futbolcunun, geçtiğimiz hafta olduğu gibi oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.

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