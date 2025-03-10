Espanyol-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Espanyol-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 27. haftada Espanyol-Girona mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL-GIRONA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Espanyol-Girona maçı 10 Mart Pazartesi günü saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.