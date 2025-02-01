Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 22. haftada Espanyol ile Real Madrid mücadele edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan eflatun-beyazlılar, karşılaşmadan 3 puan almanın yollarını arıyor. 49 puanla 1. sırada yer alan Real Madird, Atletico Madrid ve Barcelona ile birlikte sürdürdüğü şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Kylian Mbappe ve Vinicius Junior önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak deplasman takımında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise araştırılıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Alejandro Muniz'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Espanyol - Real Madrid maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol - Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Son haftalarda daha fazla şans bulan ve etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in Espanyol maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti yönetiminde La Liga'da şampiyon olmak isteyen Real Madrid'de A Milli futbolcunun sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

ESPANYOL - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LERİ

Espanyol: J. Garcia, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Carreras, Kral, Lozano, Tejero; Puado, Fernandez

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MANCHESTER CITY İLE EŞLEŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 hafta sonunda 11 puan toplayan Real Madrid, play-off turuna katılmaya hak kazandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Real Madrid, Manchester City ile eşleşti. Geçen sezon İngiliz takımını penaltılarda eleyen eflatun-beyazlılar, 2023 yılında oynanan yarı final maçında ise 5-1 kaybetmişti.

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