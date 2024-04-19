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Athletic Bilbao - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Granada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 07:58
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Athletic Bilbao - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Granada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Granada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETİC BİLBAO - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Granada maçı 19 Nisan Cuma günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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