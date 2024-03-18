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Gerard Pique'den Pep Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..."

Son dakika spor haberleri... Barcelona'nın efsane isimlerinden Gerard Pique, Pep Guardiola'nın Barcelona'ya dönüp dönmeyeceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 14:15
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Gerard Pique'den Pep Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..."

İspanyolların efsane savunmacısı Gerard Pique, Pep Guardiola'nın Barcelona'ya dönüp dönmeyeceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

The Times'a konuşan Pique şunları dile getirdi:

Barcelona'yı yönetmek için spesifik bir antrenör olmanız ve Barça'nın oynama şeklini anlamanız gerekiyor, dolayısıyla seçenekler çok az. En bariz olanı Guardiola, çünkü onun bir geçmişi var. Şu anda en iyi teknik direktör Guardiola. Arsenal'den Mikel Arteta da iyi bir antrenör olabilir. Barcelona'yı anlıyor ve geçmişte Barça'da oynamıştı.

Pique, Guardiola'nın kulübe geri döneceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Ona sormanız gerekir. Bazen onunla konuşuyorum. Eminim Barcelona halkı onu tekrar görmekten mutluluk duyacaktır.

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