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Real Sociedad 1-1 Alaves (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad ile Alaves karşı karşıya geldi. Real Sociedad'ın evinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 23:24
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Real Sociedad 1-1 Alaves (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad ile Alaves kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Alaves'in golünü 76. dakikada Luis Rioja (p) kaydederken; Sociedad bu gole 90+7'de Martin Zubimendi'yle karşılık verdi. Ayrıca ev sahibi ekipte Alex Remiro, 36. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından 7 maçtır kaybetmeyen Sociedad, 32 puana yükseldi. 3 maç sonra puan kazanan Alaves ise 17 puana ulaştı.

Ligin 20. haftasında R. Sociedad deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Alaves ise Sevilla deplasmanında sahne alacak.

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