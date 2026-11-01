Athletic Bilbao-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad, Bask derbisinde karşı karşıya geliyor. San Mames'teki mücadele öncesinde iki takımın ligdeki konumu ve son haftalardaki performansı dikkat çekiyor. Peki, Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma canlı nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. La Liga'nın 11. hafta programında yer alan karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.

İki takım da Bask derbisinden üç puanla ayrılmayı hedeflerken, Real Sociedad üst sıralardaki yerini korumaya, Athletic Bilbao ise kendi sahasında kazanarak puan farkını azaltmaya çalışacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Real Sociedad karşılaşması, Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek.

La Liga'nın 11. haftasında oynanacak derbinin Türkiye yayın programında bu iki seçenek yer alıyor. Karşılaşmanın yayın saatinde futbolseverler San Mames'teki mücadeleyi canlı izleyebilecek.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Athletic Bilbao-Real Sociedad maçının Türkiye'de doğrulanan yayın seçenekleri ücretli yayın hizmetleridir. Bu nedenle karşılaşma için Türkiye'de ücretsiz, şifresiz bir yayın doğrulanmış değil.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bask derbisi, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak. Athletic Bilbao'nun iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, iki ezeli rakibin karşılaşmasına sahne olacak.

Derbinin hakemi Alejandro José Hernández Hernández olarak açıklandı. Mücadele, La Liga'nın 2026-2027 sezonu 11. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

ATHLETIC BILBAO VE REAL SOCIEDAD LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Athletic Bilbao, derbi öncesinde ligde oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve 8. sırada yer aldı. Ev sahibi ekip bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Real Sociedad ise 10 maçta elde ettiği 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 19 puana ulaştı. Beşinci sıradaki konuk ekip, rakip fileleri 19 kez havalandırırken 18 gol yedi.

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