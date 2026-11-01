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Anasayfa Fransa Ligue 1 Marsilya-Toulouse maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

Marsilya-Toulouse maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Marsilya ile Toulouse karşı karşıya geliyor. Peki, Marsilya-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 16:31
Marsilya-Toulouse maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

Marsilya-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı Marsilya-Toulouse karşılaşmasıyla devam ediyor. Son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek. Deplasmanda yenilmezlik serisini korumayı hedefleyen Toulouse ise zorlu karşılaşmadan puanla ayrılmak istiyor. Peki, Marsilya-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Marsilya-Toulouse hangi kanalda yayınlanacak? Maç canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

MARSİLYA - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya ile Toulouse arasındaki Fransa Ligue 1 9. hafta karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. İki takımın mücadelesi, ligdeki sıralamayı yakından ilgilendirirken karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatine göredir.

MARSİLYA - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya-Toulouse karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransız futbolunu takip eden taraftarlar, iki takım arasındaki mücadeleyi yayıncının belirlenen kanalından takip edebilecek.

MARSİLYA - TOULOUSE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Marsilya ile Toulouse arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 3 üzerinden canlı takip edilebilecek. Mücadelenin Türkiye'de şifresiz yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

MARSİLYA - TOULOUSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ligue 1'in 9. haftasındaki karşılaşmaya Fransa'nın Marsilya kentindeki Stade Vélodrome ev sahipliği yapacak. Marsilya, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışırken Toulouse deplasmandaki başarılı performansını devam ettirmeyi amaçlıyor.

MARSİLYA SON DURUMU

Ligde son üç karşılaşmasını kazanarak toparlanma sürecine giren Marseille, 9. hafta öncesinde 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, Toulouse karşısında da üç puana ulaşarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

TOULOUSE SON DURUMU

Toulouse, ligde çıktığı son beş karşılaşmada yenilgi yaşamadan Marsilya deplasmanına geliyor. Dokuzuncu hafta öncesinde 11. sırada yer alan konuk ekip, bu sezon deplasmandaki yenilmezliğini koruyarak puan tablosunda yükselmek istiyor.

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