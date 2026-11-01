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Anasayfa Fransa Ligue 1 Fransa Ligue 1 | Paris FC-Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 | Paris FC-Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Paris FC ile Monaco kozlarını paylaşacak. Peki, Paris FC-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele bugün mü oynanacak, şifresiz mi yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve ayrıntılar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 16:44
Fransa Ligue 1 | Paris FC-Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda?

Paris FC-Monaco karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Paris FC, sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde gözler iki takımın performansına çevrildi. Peki, Paris FC-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele bugün mü oynanacak? Canlı yayın nereden izlenebilecek ve karşılaşma hangi statta yapılacak? İşte ayrıntılar...

PARIS FC-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris FC-Monaco karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Fransa Ligue 1'in 2026-2027 sezonundaki 9. hafta mücadelesinde iki ekip, önemli bir galibiyet için sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın Fransa'daki başlama saati 17.15 olarak açıklanırken Türkiye ile arasındaki saat farkı nedeniyle mücadele TSİ 19.15'te oynanacak.

PARIS FC-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris FC-Monaco maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PARIS FC-MONACO MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Paris FC-Monaco mücadelesi, Türkiye'de beIN SPORTS 4 üzerinden takip edilebilecek. Karşılaşmanın ücretsiz ve şifresiz ulusal televizyon yayını açıklanmadı.

PARIS FC-MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Paris FC ile Monaco arasındaki mücadele, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade Jean-Bouin stadında oynanacak.

PARIS FC-MONACO MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Paris FC, ligde oynadığı ilk sekiz karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Son maçında Lens deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Paris temsilcisi, Monaco karşısında yeniden galibiyet serisi başlatmayı amaçlıyor.

Monaco ise geçtiğimiz hafta Lille ile 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetti. Teknik direktör Filipe Luís yönetimindeki konuk ekip, Paris deplasmanında kazanarak yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.

Paris FC, geçen sezon Monaco ile oynadığı iki lig karşılaşmasını da kazanmıştı. Deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden Paris temsilcisi, kendi sahasındaki mücadeleden ise 4-1 galip ayrılmıştı. Monaco, yeni karşılaşmada bu sonuçların rövanşını almak isteyecek.

Ev sahibi takımın hücum hattında Lassine Sinayoko dikkat çekiyor. Monaco'nun maç öncesi değerlendirmesinde 6 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıkarılan oyuncu, Paris FC'nin en önemli hücum kozlarından biri olarak görülüyor. Konuk takımda ise savunmacı Eric Dier'in maç kadrosuna dönmesi teknik heyetin alternatiflerini artırıyor.

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