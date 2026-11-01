Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor
Süper Lig'de son olarak Göztepe karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan ve kötü gidişatını durduramayan Fenerbahçe'de İspanyol medyasından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertli oyuncu için İspanya La Liga ekibi Valencia'nın devreye girdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 16:39
Kötü gidişatın ligdeki faturası ağırlaşırken, ara transfer dönemine doğru kadrodaki oyuncular için de dışarıdan gelen transfer dedikoduları artmaya başladı.
İspanyol gazete La Razon'un haberine göre; sarı-lacivertli ekibin gol yollarındaki en büyük kozlarından biri olan isim için Avrupa'dan talip çıktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe formasıyla sahada ter döken ve takımı sırtlamaya çalışan tecrübeli golcünün adı, İspanyol kulüplerinin transfer listesinde anılmaya başlandı.
La Liga ekibi Valencia'nın Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
İspanyol basınından yansıyan haberlerde, Valencia'nın hücum hattını güçlendirmek için sarı-lacivertli takımın golcüsü Vedat Muriç'i yakından izlediği ifade edildi.
Zorlu bir dönemden geçen Fenerbahçe yönetiminin, takımın en kritik isimlerinden biri olan Muriç için gelecek olası resmi teklifler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.
Yıldız futbolcunun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, hem Süper Lig'deki maçlar hem de ara transfer döneminde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
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