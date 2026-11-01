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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

Süper Lig'de son olarak Göztepe karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan ve kötü gidişatını durduramayan Fenerbahçe'de İspanyol medyasından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertli oyuncu için İspanya La Liga ekibi Valencia'nın devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 16:39
FEDAİ GÖKBERK ŞEN
Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük yara alan ve üst üste alınan başarısız sonuçlarla sarsılan Fenerbahçe'de kriz her geçen gün büyüyor.

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Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

Son olarak evinde Göztepe karşısında da sahadan boynu bükük ayrılan sarı-lacivertlilerde, oynanan etkisiz futbol ve kaybedilen puanlar taraftarları çileden çıkardı.

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

Teknik heyet ve yönetim üzerindeki baskı tavan yaparken, takımın genel fiziksel yetersizliği ve oyun planındaki büyük aksaklıklar spor medyasının ana gündemi oldu.

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

Kötü gidişatın ligdeki faturası ağırlaşırken, ara transfer dönemine doğru kadrodaki oyuncular için de dışarıdan gelen transfer dedikoduları artmaya başladı.

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

İspanyol gazete La Razon'un haberine göre; sarı-lacivertli ekibin gol yollarındaki en büyük kozlarından biri olan isim için Avrupa'dan talip çıktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

Fenerbahçe formasıyla sahada ter döken ve takımı sırtlamaya çalışan tecrübeli golcünün adı, İspanyol kulüplerinin transfer listesinde anılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

La Liga ekibi Valencia'nın Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

İspanyol basınından yansıyan haberlerde, Valencia'nın hücum hattını güçlendirmek için sarı-lacivertli takımın golcüsü Vedat Muriç'i yakından izlediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

Zorlu bir dönemden geçen Fenerbahçe yönetiminin, takımın en kritik isimlerinden biri olan Muriç için gelecek olası resmi teklifler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

Yıldız futbolcunun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, hem Süper Lig'deki maçlar hem de ara transfer döneminde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer iddiası! İspanyollar o ismi istiyor

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