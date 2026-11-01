Juventus-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, sahasında Napoli'yi konuk ediyor. Ligde aynı puana sahip iki takımın karşılaşacağı mücadele, üst sıralara yükselme hedefi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Juventus-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma bugün mü oynanacak? Canlı yayın nereden izlenebilecek ve mücadele hangi statta yapılacak? İşte ayrıntılar...

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus-Napoli karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. İtalya Serie A'nın 2026-2027 sezonundaki 10. hafta mücadelesinde iki ekip, önemli bir galibiyet için sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın İtalya'daki başlama saati 20.45 olarak açıklandı. Türkiye ile İtalya arasındaki iki saatlik fark nedeniyle mücadele TSİ 22.45'te oynanacak.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus-Napoli maçı, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Serie A'nın yayın programında yer alan karşılaşma, iki takımın ligdeki sıralamasını doğrudan etkileyecek.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus-Napoli mücadelesi, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek. Karşılaşma için ücretsiz ve şifresiz ulusal televizyon yayını açıklanmadı.

Mücadeleye ilişkin canlı skor, gol, kart ve oyuncu değişikliği gibi gelişmeler kulüplerin resmî maç merkezlerinden de takip edilebilecek. Takımların kesin ilk 11'leri ise maçın başlamasından önce duyurulacak.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ile Napoli arasındaki mücadele, İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadium'da oynanacak. Juventus, taraftarı önünde galip gelerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Napoli ise deplasmanda üç puan kazanarak rakibinin önüne geçmek istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da 14 puanda bulunması, mücadeleyi lig sıralaması açısından önemli hale getiriyor.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Juventus, Serie A'da oynadığı ilk dokuz karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 14 puan topladı. Son lig maçında Genoa deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, Napoli karşısında galibiyet arayacak.

Napoli ise dokuz haftalık bölümde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 14 puana ulaştı. Son karşılaşmasında Monza'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden konuk ekip, Juventus deplasmanına moralli çıkacak.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK?

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Napoli karşılaşmasının maç kadrosunu açıkladı. Bremer, Federico Gatti, Pierre Kalulu, Teun Koopmeiners, Randal Kolo Muani, Edon Zhegrova ve Nick Woltemade kadroda yer alan isimler arasında bulunuyor. Kenan Yıldız, Manuel Locatelli ve Khéphren Thuram ise açıklanan kadroda yer almıyor.

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin açıkladığı kadroda Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Rasmus Højlund, Matteo Politano, Noa Lang, Giovanni Di Lorenzo ve André-Frank Zambo Anguissa gibi isimler bulunuyor. Stanislav Lobotka ise açıklanan kadroda yer almıyor. İki takımın sahaya çıkacağı kesin 11'ler henüz duyurulmadı.

Juventus ile Napoli, Serie A tarihinde 161. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 160 lig karşılaşmasında Juventus 72, Napoli 39 galibiyet elde ederken 49 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İki takımın Ocak 2026'da Torino'da oynadığı son lig maçını Juventus 3-0 kazanmıştı.

Napoli'nin son haftalardaki hücum performansı da mücadele öncesinde dikkat çekiyor. Konuk ekip, oynadığı son dört Serie A karşılaşmasının üçünde en az üç gol kaydetti. Monza karşısında Rasmus Højlund, Matteo Politano, Rafa Marín ve Kevin De Bruyne'nin gol bulması, Napoli'nin hücumdaki farklı oyunculardan skor katkısı alabildiğini gösterdi.

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