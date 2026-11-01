Lazio-Cagliari maçı canlı skor takibi için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio, Cagliari'yi konuk ediyor. Gennaro Gattuso yönetimindeki ev sahibi ekip, zirvedeki yerini korumayı hedeflerken Fabio Pisacane'nin çalıştırdığı Cagliari ise deplasmandan puanla ayrılmak istiyor. Futbolseverler, Lazio-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve nereden izlenecek sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

LAZIO-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio-Cagliari maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Serie A'nın 10. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da puan mücadelesi verecek. Lazio, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek isterken Cagliari deplasmanda kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

LAZIO-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio-Cagliari karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

LAZIO-CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lazio ile Cagliari arasındaki karşılaşma, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Stadio Olimpico'da oynanacak. Ev sahibi Lazio, iç saha avantajını kullanarak zirvedeki konumunu güçlendirmeye çalışacak. Cagliari ise zorlu deplasmanda puan elde etmenin hesaplarını yapacak.

LAZIO VE CAGLIARI'NİN SON DURUMU

Serie A'da lider durumda bulunan Lazio, son lig maçında Sassuolo'yu 6-2 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetine ulaştı. Gattuso'nun öğrencileri, sezonun ilk dokuz haftasında yenilgi yaşamadı. Cagliari ise Monza, Bologna ve Roma karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekip, Lazio deplasmanında üç maçlık yenilgi serisini bitirmek istiyor.

LAZIO-CAGLIARI MAÇINDA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Lazio ile Cagliari arasında Roma'da oynanan 43 resmî karşılaşmada ev sahibi ekip 30 galibiyet elde ederken 6 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Cagliari ise 7 kez kazandı. Lazio, rakibiyle sahasında oynadığı son 14 karşılaşmada gol atmayı başardı. İki takımın Roma'daki son lig mücadelesini de Lazio 2-0 kazanmıştı.

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