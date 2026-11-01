Gaziantep FK'yı yenen Trabzonspor seriyi bozmadı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Papara Park'taki mücadeleyi 2-0 kazanan bordo-mavililer, tüm kulvarlarda galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ev sahibi takımın gollerini dakika 45'te Stefan Savic ve dakika 61'de Ernest Muçi kaydetti. Thomas Reis ve öğrencileri, böylelikle şampiyonluk yarışında haftayı kayıpsız noktalayarak puanını 22'ye yükseltti. 3. sırada yer alan Trabzonspor'un lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü.

GAZİANTEP FK'DA GALİBİYET HASRETİ

Gaziantep FK, ligde geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla haftaya 15. sırada giren kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor deplasmanından da elleri boş döndü.