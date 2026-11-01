CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Boluspor ligdeki ilk galibiyetini aldı!

Boluspor ligdeki ilk galibiyetini aldı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor deplasmanda Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek bu sezonun ilk galibiyetini elde etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 16:01
Boluspor ligdeki ilk galibiyetini aldı!

Trendyol 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip ligdeki ilk galibiyetini aldı.

3'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Zeki'nin kale sahasına gönderdiği top savunmada Mert'ten sekti. Solda bulunan Alptekin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

11'inci dakikada solda Alptekin'in pasıyla hareketlenen Zeki, rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttıktan sonra sol ayağı ile vuruşunu yaptı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

14'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Salih kullandı, ceza alanı ön kısmında Mohammed'in gelişine yaptığı vuruşta top kale direğinden döndü. Yakın mesafeden Cihat tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

50'nci dakikada sol kanattan Uğur'un kullandığı serbest vuruşta ön direkte Mert kafa vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşma Boluspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de flaş transfer iddiası!
Trabzonspor-Gaziantep FK | CANLI
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Başkan Erdoğan'dan "Güney Kore" çıkarması! 4 günlük Seul programı ve ticarette yeni hedef: Stratejik ortaklık masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da ocak operasyonu başladı!
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paris FC-Monaco maçı detayları Paris FC-Monaco maçı detayları 16:44
F.Bahçe'de flaş transfer iddiası! F.Bahçe'de flaş transfer iddiası! 16:39
Como Venezia'yı tek golle geçti! Como Venezia'yı tek golle geçti! 16:33
Marsilya-Toulouse maçı bilgileri Marsilya-Toulouse maçı bilgileri 16:31
Malezya'da zafer Marc Marquez'in! Malezya'da zafer Marc Marquez'in! 16:14
Özbek'le minik taraftarın Osimhen pazarlığı! Özbek'le minik taraftarın Osimhen pazarlığı! 16:05
Daha Eski
Boluspor ligdeki ilk galibiyetini aldı! Boluspor ligdeki ilk galibiyetini aldı! 16:00
Lazio-Cagliari maçı bilgileri Lazio-Cagliari maçı bilgileri 15:58
Başakşehir-Samsunspor | CANLI Başakşehir-Samsunspor | CANLI 15:43
Getafe-Sevilla maçı bilgileri Getafe-Sevilla maçı bilgileri 15:41
Reis'tan Onuachu sözleri! Son durumu... Reis'tan Onuachu sözleri! Son durumu... 15:34
Como-Venezia maçı detayları Como-Venezia maçı detayları 15:31