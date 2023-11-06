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Real Madrid taraftarlarından Arda Güler çağrısı!

Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Braga maçı öncesi kulübün sosyal medya hesabından Arda Güler'in fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşıma büyük ilgi gösteren Real Madrid taraftarları, 18 yaşındaki oyuncu için bir çağrıda bulundu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 22:17 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 22:26
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Real Madrid taraftarlarından Arda Güler çağrısı!

İspanya La Liga devi Real Madrid'de uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler, takımının Rayo Vallecano ile oynadığı lig maçının kadrosunda yer aldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesine başlayan milli oyuncu, 90 dakika boyunca Carlo Ancelotti tarafından tercih edilmedi.

İtalyan teknik adam maçın arından "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" açıklamasını yaptı.

"BELLINGHAM'I DİNLENDİRİN, ARDA'YI OYNATIN"

Öte yandan Rayo Vallecano maçında sakatlanan Jude Bellingham'ın sol omzunun çıktığı belirtildi. İngiliz orta sahanın Braga maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, birçok Real Madrid taraftarı sosyal medyadan Bellingham'ın dinlendirilip, Arda'nın oynatılması çağrısında bulundu.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak.

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