Almeira - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeira - Granada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Almeira ile Granada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Almeira - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMEIRA - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeira - Granada maçı 1 Ekim Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.