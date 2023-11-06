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Girona La Liga’nın zirvesinde

Son dakika spor haberleri... İspanya La Liga'da Girona topladığı 31 puanla liderliğe oturdu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 14:24
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Girona La Liga’nın zirvesinde

İspanyol ekibi Girona, 12 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 31 puanla Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

İspanya La Liga'da Girona, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ligde son olarak Osasuna'yı deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 12 hafta sonunda topladığı 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Katalan ekibi, Real Madrid'in 2, Barcelona'nın 4, Atletico Madrid'in de 6 puan önünde yer aldı. 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Michel'in öğrencileri, tek mağlubiyetini 8. haftada Real Madrid karşısında 3-0'lık skorla yaşadı.

2 SEZON ÖNCE LA LIGA'YA YÜKSELDİLER

2021-2022 sezonunda İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Girona, ligi 68 puanla 6. sırada tamamladı. Play-off yarı finalinde Eibar'a ilk maçta 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanş müsabakasında ise rakibini uzatmalar sonunda 2-0 mağlup ederek play-off finaline yükseldi. Finalde Tenerife ile karşı karşıya gelen Girona, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini ikinci maçta 3-1 yenerek La Liga'ya yükselmeye hak kazandı. Geçen sezon La Liga'da ortalama bir performans sergileyen Michel'in takımı, topladığı 49 puanla 10. basamakta ligi tamamladı.

ARTEM DOVBYK, PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sezon başında Dnipro'dan transfer edilen Ukraynalı forvet oyuncusu Artem Dovbyk, Girona'nın bu sezon en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlı formayla ligde 12 karşılaşmanın tümünde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 6 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Dovbyk, 12. haftada Girona'nın Osasuna'yı 4-2 yendiği müsabakada da 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

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