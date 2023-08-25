Las Palmas - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Las Palmas ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Real Sociedad maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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LAS PALMAS - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Las Palmas

Valles; Lemos, Suarez, Marmol, Cardona; Munoz, Rodriguez, Loiodice; El Haddadi, Viera, Sandro

Real Sociedad

Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Turrientes; Kubo, Sadiq, Oyarzabal