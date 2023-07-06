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Top toplayıcılıktan 5 yıl sonra Real Madrid'e! İşte Arda Güler'in hikayesi

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 20:28
Top toplayıcılıktan 5 yıl sonra Real Madrid'e! İşte Arda Güler'in hikayesi

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda çıktığı maçlarda ve yakın zamanda dahil edildiği A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığı az sayıdaki karşılaşmada kalitesini ortaya koyan 18 yaşındaki Arda Güler, kısa süren Süper Lig kariyerinin ardından Avrupa'nın yeşil sahalarında ter dökecek.

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

Filiz lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençlerbirliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.

Karşılaşmada yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na "Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum." ifadeleriyle anlatan Arda, 13 yaşında 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe tarafından transfer edildi.

Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençlerbirliği Kulübünü ve ailesini ikna eden sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı.

Performansıyla kısa zamanda farkını ortaya koyan ve A Milli formayı da sırtına geçiren "10 numara", ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid'in kapısını araladı.

SÜPER LİG'DE 32 MAÇTA FORMA GİYDİ, 7 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla ilk kez 2018-2019 sezonunda 3 Mart 2019'da Spor Toto Gelişim Elit 14 Yaş Altı Ligi'nde Medipol Başakşehir mücadelesine çıkan Arda Güler, altyapıda 2019-2020 sezonunda 15 ve 16 yaş altı, 2020-2021 sezonunda da 19 yaş altı takımlarında görev yaptı.

Süper Lig'de ilk maçına 2021-2022 sezonunda 22 Ağustos 2021'de Kadıköy'deki Frapot TAV Antalyaspor maçıyla çıkan Arda Güler, 86. dakikada oyuna dahil olmuş ve takımının bir golünün de pasını vermişti.

13 Mart 2022'de deplasmandaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde de sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydeden Arda, şubat ayına kadar 19 yaş altı gelişim liginde de görev aldığı sezonun sonuna dek Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 11 maça daha çıktı.

Arda Güler, geride kalan 2022-2023 sezonunda ise Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla 20 lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele edip kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 (12) ve 2022-2023 (20) sezonlarında olmak üzere toplam 32 maçta forma giyen Arda Güler, 7 gol atarken kupa mücadelelerinde fileleri bir kez havalandırdı.

A MİLLİ FORMAYLA 4 MAÇA ÇIKTI; GALLER MÜSABAKASINDA ATTIĞI GOL HAFIZALARDA

Milli forma heyecanı 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 2021'de 2 özel maçla başlayan Arda Güler, 2022 yılında da bu takımda 3 resmi karşılaşmada ay-yıldızlı formayı terletti.

Genç yaşta kariyerinde hızla yükselen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'na ilk kez, geçen yıl 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da da Çekya ile yapılacak özel maçların aday kadrosu için davet edildi.

Çekya karşısında 68. dakikada oyuna girerek A Milli formayı ilk kez bir maçta sırtına geçiren Arda Güler, bu yıl da 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan, Letonya ve Galler karşılaşmalarında görev aldı.

Arda'nın Samsun'da oynanan Galler maçının 80. dakikasında attığı şık gol hafızalara kazındı.

Özellikle 2022-2023 sezonundaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Arda, İspanya'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid'den gelen teklifler karşısında Madrid ekibini tercih etti.

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