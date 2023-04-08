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Real Madrid Villarreal: 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 28. hafta maçında Real Madrid sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Villarreal 3-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 00:54
Real Madrid Villarreal: 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarreal'e 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pau Torres'in kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.

Villarreal 35. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Vinicius (Dk. 48) ile rakip ağları havalandıran Real Madrid, bu avantajını koruyamadı.

Jose Luis Morales'in 71. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Villarreal, 80. dakikada Chukwueze ile öne geçerek, zorlu Madrid deplasmanından 3 puan almayı başardı.

Ligde 5. yenilgisini alan ve 59 puanda kalan Real Madrid, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.

Barcelona, 10 Nisan'da sahasında Girona'ya karşı oynayacak.

Villarreal ise 47 puanla 5.liğe yükseldi.

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