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Barcelona 1-0 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona evinde Getafe'yi konuk etti. Barcelona rakibini Pedri'nin 35. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 22:41
Barcelona 1-0 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Barcelona'nın galibiyet golünü, 35. dakikada Pedri attı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, 14. galibiyetini alarak 44 puanla liderliğini sürdürdü.

Üçü lig, biri Kral Kupası olmak üzere art arda dördüncü yenilgisini yaşayan Getafe ise 17 puanla 16. sıraya geriledi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 82. dakikasında sarı kart gördükten sonra yerini Juan Latasa'ya (Dk. 85) bıraktı.

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