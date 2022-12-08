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Real Madrid'den Endrick'e çılgın bonservis!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun-beyazlıların geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve Palmeiras'ta forma giyen Endrick'i renklerine bağlamak için harekete geçtiği ve kasasından yaklaşık 72 milyon Euro çıkacağı iddia edildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 20:24
Real Madrid'den Endrick'e çılgın bonservis!

Real Madrid, Brezilya'nın yeni yeteneği Endrick'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol devi, 16 yaşındaki futbolcunun transferi için Palmeiras ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

72 MİLYON EURO ÖDENECEK

Real Madrid'in, bu transfer için 60 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro vergi ödeyeceği belirtildi. Eflatun beyazlıların ayrıca transfer için gerekli olan tüm prosedürleri Aralık ayı içerisinde halletmek istediği vurgulandı.

Öte yandan Endrick'in, 18 yaşına gireceği 2024 yılında Real Madrid'e katılacağı kaydedildi.

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