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Çağlar Söyüncü transferinde kriz çıktı! Bedava...

Süper Lig devleri Beşiktaş başta olmak üzere Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer radarında olduğu bilinen Çağlar Söyüncü, kısa süre önce Atletico Madrid ile anlaşma sağlamıştı. İtalyan meydasında yer alan habere göre Çağlar'ın, Atletico transferi uzadı. İşte sebebi ve ayrıntılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 16:40
Çağlar Söyüncü transferinde kriz çıktı! Bedava...

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün adı LaLiga ekibi Atletico Madrid ile anılıyordu.

Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan milli stoper, bu sezon sadece 2 maça çıkabilmişti.

Tecrübeli oyuncu ile anlaşan Atletico Madrid, 26 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak için Leicester ile pazarlık aşamasında.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ATLETICO MADRİD'E GÖZ KIRPTI
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid, Milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile anlaştı. İki tarafın anlaşma sağlayamaması halinde ise haziran ayında mukavelesi sona erecek Deneyimli oyuncu, Atletico Madrid'e serbest oyuncu statüsünde imza atacak.

İSTATİSTİK
Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City ile 2'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 3 maçta forma giyebildi.

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