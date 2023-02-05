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Mallorca 1-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Vedat Muriqi R. Madrid'i yıktı!

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 1-0 kaybederken, golü Vedat Muriqi kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 18:26
Mallorca 1-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Vedat Muriqi R. Madrid'i yıktı!

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 1-0 kazanırken, galibiyet golü 13. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 45 puanda kalan Real Madrid bir maç eksiği bulunan lider Barcelona'nın 5 puan gerisinde kalırken, Mallorca puanını 28'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Real Madrid evinde Elche'yi konuk edecek..

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