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Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde göz dolduran ancak İtalya macerası istediği gibi gitmeyen Vedat Muriqi, İspanyol ekibi Mallorca'da yeniden kendini buldu. La Liga'da gollerini sıralayan Kosovalı oyuncu, dev kulüplerin radarına girdi. Transferin gözdesi konumuna gelen Vedat Muriqi, Real Madrid'in listesine girdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 09:36
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'in transferiyle ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kosovalı oyuncu gösterdiği performansla yıldızını parlattı.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Buradan İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tutan 28 yaşındaki oyuncu, beklediğini bulamadı.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Çizme ekibinde istenen grafiği yakalayamayan Vedat Muriqi, İspanyol ekibi Mallorca'nın yolunu tuttu.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

İSPANYA MURIQI'E YARADI!
Vedat Muriqi, İspanya La Liga'da yeniden kendini buldu.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Bu sezon 12 maçta 8 gol atan başarılı oyuncu, dev kulüplerin radarına girdi.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

REAL MADRID'İN LİSTESİNDE!
İspanya'ya çabuk uyum sağlayan golcü futbolcunun, Real Madrid'in takibinde olduğu öne sürüldü.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Madrid ekibinin Kosovalı forveti transfer listesine aldığı duyuruldu.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Transferin gözdesi konumunda bulunan Vedat Muriqi'in başka taliplileri de var.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Sevilla ve Aston Villa da Kosovalı oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

28 yaşındaki Muriqi sezon başında 7.7 milyon euro'ya Lazio'dan Mallorca'ya transfer olmuştu.

Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Kosovalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 44 maçta forma giydi.

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