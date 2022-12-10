Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Real Madrid'e

Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'in transferiyle ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'in transferiyle ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kosovalı oyuncu gösterdiği performansla yıldızını parlattı.
Buradan İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tutan 28 yaşındaki oyuncu, beklediğini bulamadı.
Çizme ekibinde istenen grafiği yakalayamayan Vedat Muriqi, İspanyol ekibi Mallorca'nın yolunu tuttu.
İSPANYA MURIQI'E YARADI!
Vedat Muriqi, İspanya La Liga'da yeniden kendini buldu.
Bu sezon 12 maçta 8 gol atan başarılı oyuncu, dev kulüplerin radarına girdi.
REAL MADRID'İN LİSTESİNDE!
İspanya'ya çabuk uyum sağlayan golcü futbolcunun, Real Madrid'in takibinde olduğu öne sürüldü.
Madrid ekibinin Kosovalı forveti transfer listesine aldığı duyuruldu.
Transferin gözdesi konumunda bulunan Vedat Muriqi'in başka taliplileri de var.
Sevilla ve Aston Villa da Kosovalı oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.
28 yaşındaki Muriqi sezon başında 7.7 milyon euro'ya Lazio'dan Mallorca'ya transfer olmuştu.
Kosovalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 44 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 23 gollük katkı sağladı.
Mallorca'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.