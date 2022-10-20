Haberler İspanya La Liga Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 10. haftasında Osasuna ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Osasuna - Espanyol maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:46 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:00
Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Osasuna ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Espanyol maçı 20 Ekim Perşembe günü, saat 21:00'de yapılacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

OSASUNA - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Herrera; Cruz, D. Garcia, U. Garcia, Vidal; Torro, Oroz, Moncayola; Abde, Budimir, Avila

Espanyol

Lecomte; Olivan, Cabrera, Calero, Gil; Darder, Souza, Exposito; Puado, Joselu, Braithwaite

DİĞER
Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas sürprizi! Yeni rotası belli oluyor...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiftçiye destekleri duyurdu! Mazot ve gübre desteğinde tarih değişti...
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası...
Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barcelona - Villarreal maçı saat kaçta?
Almeria - Girona maçı saat kaçta ?
2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı mı?
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KPSS sorgulama ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir devir kapanıyor mu? Atiba'dan flaş karar Bir devir kapanıyor mu? Atiba'dan flaş karar 10:46
Osasuna - Espanyol maçı saat kaçta? Osasuna - Espanyol maçı saat kaçta? 10:46
Alperen ve Cedi'nin performansları yetmedi Alperen ve Cedi'nin performansları yetmedi 10:44
Almeria - Girona maçı saat kaçta ? Almeria - Girona maçı saat kaçta ? 10:40
Leicester City - Leeds United maçı saat kaçta? Leicester City - Leeds United maçı saat kaçta? 10:35
Fulham - Aston Villa maçı saat kaçta? Fulham - Aston Villa maçı saat kaçta? 10:29
Daha Eski
Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman? Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman? 10:21
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası... Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası... 09:52
Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland 09:48
Gaziantep - Sarıyer maçı canlı izle Gaziantep - Sarıyer maçı canlı izle 09:46
Giresunspor - Amasyaspor canlı izle Giresunspor - Amasyaspor canlı izle 09:40
Okan Buruk'a oğlundan sürpriz kutlama! Okan Buruk'a oğlundan sürpriz kutlama! 09:40