Haberler İspanya La Liga Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında 'ın takımı Getafe sahasında Real Betis'i konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 14:33 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 14:38
Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'da heyecan devam ediyor. Getafe ile Real Betis kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı da arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GETAFE - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe - Real Betis maçı 29 Eylül Salı günü saat 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Olivera, Etxeita, Djene, Suarez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Mata,

Real Betis: Bravo, Moreno, Bartra, Mandi, Montoya, Canales, Carvalho, Rodriguez, Joaquin, Fekir, Iglesias

BİZE ULAŞIN