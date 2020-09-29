Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'da heyecan devam ediyor. Getafe ile Real Betis kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı da arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GETAFE - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe - Real Betis maçı 29 Eylül Salı günü saat 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Olivera, Etxeita, Djene, Suarez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Mata, Enes Ünal

Real Betis: Bravo, Moreno, Bartra, Mandi, Montoya, Canales, Carvalho, Rodriguez, Joaquin, Fekir, Iglesias