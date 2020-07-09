Athletic Bilbao-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Athletic Bilbao, evinde Sevilla'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Sevilla karşılaşacak. Avrupa kupalarına katılmak amacındaki iki takımında amacı mutlak 3 puan almak. Maç öncesinde Athletic Bilbao'da Yeray Álvarez ve Raúl García forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Sebastien Corchia oynayamayacak.
ATHLETIC BILBAO-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao-Sevilla maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Athletic Bilbao-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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