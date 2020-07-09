Athletic Bilbao-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Sevilla karşılaşacak. Avrupa kupalarına katılmak amacındaki iki takımında amacı mutlak 3 puan almak. Maç öncesinde Athletic Bilbao'da Yeray Álvarez ve Raúl García forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Sebastien Corchia oynayamayacak.

ATHLETIC BILBAO-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Sevilla maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.