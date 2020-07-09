Athletic Bilbao-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 35. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Avrupa kupalarına katılmak amacındaki iki takımında amacı mutlak 3 puan almak. Maç öncesinde Athletic Bilbao'da Yeray Álvarez ve Raúl García forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Sebastien Corchia oynayamayacak.

ATHLETIC BILBAO-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Sevilla maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 09.07.2020
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