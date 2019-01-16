İspanya ekibi Sevilla, Hollanda'nın Ajax takımından Avusturyalı savunma oyuncusu Maximilian Wöber'i transfer etti.

Sevilla Kulübü, 20 yaşındaki Wöber ile Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyecek Wöber'in sezon sonunda ise zorunlu satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisinin alınacağı açıklandı.

İspanya basınında Wöber'in bonservis bedelinin yaklaşık 10 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Rapid Wien'in altyapısından yetişen Wöber, 2017'de Ajax'a transfer olmuştu. Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen genç futbolcu, Ajax'ta bu sezon 16 maça çıktı.