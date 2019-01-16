Sevilla'dan savunmaya takviye
İspanya ekibi Sevilla, Hollanda'nın Ajax takımından Avusturyalı savunma oyuncusu Maximilian Wöber'i transfer etti.
İspanya ekibi Sevilla, Hollanda'nın Ajax takımından Avusturyalı savunma oyuncusu Maximilian Wöber'i transfer etti.
Sevilla Kulübü, 20 yaşındaki Wöber ile Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bu sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyecek Wöber'in sezon sonunda ise zorunlu satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisinin alınacağı açıklandı.
İspanya basınında Wöber'in bonservis bedelinin yaklaşık 10 milyon avro olduğu öne sürüldü.
Rapid Wien'in altyapısından yetişen Wöber, 2017'de Ajax'a transfer olmuştu. Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen genç futbolcu, Ajax'ta bu sezon 16 maça çıktı.
- 16.1.2019 23:20
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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