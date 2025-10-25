Chelsea 1-2 Sunderland (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig’in 9. haftasında Chelsea’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Sunderland, son dakika golüyle üç puanı kaptı ve zirve yarışına ortak oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 19:02
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Sunderland karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla konuk takım oldu.

Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Wilson Isidor ve 90+3. dakikada Chemsdine Talbi kaydetti. Chelsea'nin 4. dakikada Alejandro Garnacho ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Sunderland bu sonuçla puanını 17'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Chelsea ise 14 puanla 7. sırada kaldı.

