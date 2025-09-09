CANLI SKOR ANA SAYFA
Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 10:58
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi.

Kulübün açıklamasında, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Santo ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham ve Al-Ittihad'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Aralık 2023'te Nottingham Forest'ın başına geçti.

Nuno Espirito Santo yönetiminde geçen sezon Premier Lig'i 7. bitiren Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Nottingham Forest, bu sezon ise 3 haftası geride kalan ligde 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.

