FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. En kısa zamanda teknik direktörlüğe dönmek isteyen Portekizli çalıştırıcıya talip olan takım ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 10:20
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı Portekizli teknik adamın görevine son verdi.

Mourinho'nun ayrılık nedenini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada "Jose Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun yeni adresi ise merak konusu oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, deneyimli çalıştırıcıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Romano, Mourinho'nun yeni bir projeye açık olduğu ve en kısa zamanda teknik direktörlüğe geri dönmek istediğini söyledi.

NOTTINGHAM FOREST İSTİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre ise Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Nottingham Forest'ın Jose Mourinho'yu teknik direktör adayları arasına aldığı belirtildi.

