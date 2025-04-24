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Haberler İngiltere Premier Lig Jamie Vardy Leicester City'den ayrılacağını açıkladı!

Jamie Vardy Leicester City'den ayrılacağını açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin efsane futbolcusu Jamie Vardy, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 15:21
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Jamie Vardy Leicester City'den ayrılacağını açıkladı!

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımlarından Leicester City'nin efsane golcüsü Jamie Vardy, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 13 sezon boyunca 498 maçta görev alan ve 198 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, sezon sonunda kulübe veda edecek.

Leicester City Başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, 38 yaşındaki oyuncusun kulüpteki özel yerine dikkat çekerek, "Jamie eşsiz bir oyuncu. O sadece özel bir futbolcu değil, aynı zamanda çok özel bir insan. Leicester City ile bağlantısı olan herkesin kalbinde yeri var ve benim de en derin saygı ve sevgime sahiptir. Kulübümüze verdiği her şey için kendisine sonsuz minnettarız.

Premier Lig'in 2015-16 sezonunda, 131 yıllık tarihinde ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan Leicester City'nin başarısında önemli pay sahibi olan Vardy, 2020-2021 sezonunda da takımıyla birlikte İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanma sevinci yaşamıştı.

Son dönemlerde eski günlerini arayan Leicester City, geçtiğimiz pazar günü Liverpool'a 1-0 mağlup olmuş ve sezon sonunda Premier Lig'den düşmesi kesinleşmişti.

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