Chelsea 2-2 Ipswich Town (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, sahasında ligin alt sıralarında yer alan Ipswich Town'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmaya konuk ekip Ipswich Town hızlı başladı. 19. dakikada Julio Cesar Enciso'nun golüyle 1-0 öne geçen Ipswich, 31. dakikada Ben Johnson'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Chelsea ise ikinci yarıda geri dönüş için vites yükseltti. 46. dakikada Axel Tuanzebe'nin kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Maviler, 79. dakikada Jadon Sancho'nun golüyle skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2 tamamlandı. Bu sonuçla Chelsea puanını 54'e çıkarırken, Ipswich Town 21 puana yükseldi.

Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, Fulham deplasmanına konuk olacak. Ipswich Town ise sahasında zorlu Arsenal karşılaşmasına çıkacak.