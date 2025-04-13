  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea 2-2 Ipswich Town (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea 2-2 Ipswich Town (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Chelsea, sahasında ligin alt sıralarında yer alan Ipswich Town’u konuk etti. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 20:09 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 20:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea 2-2 Ipswich Town (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, sahasında ligin alt sıralarında yer alan Ipswich Town'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmaya konuk ekip Ipswich Town hızlı başladı. 19. dakikada Julio Cesar Enciso'nun golüyle 1-0 öne geçen Ipswich, 31. dakikada Ben Johnson'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Chelsea ise ikinci yarıda geri dönüş için vites yükseltti. 46. dakikada Axel Tuanzebe'nin kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Maviler, 79. dakikada Jadon Sancho'nun golüyle skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2 tamamlandı. Bu sonuçla Chelsea puanını 54'e çıkarırken, Ipswich Town 21 puana yükseldi.

Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, Fulham deplasmanına konuk olacak. Ipswich Town ise sahasında zorlu Arsenal karşılaşmasına çıkacak.

Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor!
Net Global Sivasspor-F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Son dakika haberi: Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Şampiyonluk için bakın ne yaptı...
ABD’li BM yetkilisi Jeffrey Sachs ifşa etti! İşte ABD'nin İsrail planı! 5 yılda 7 savaş!
Mou: Televizyon uzmanları açıklasın
De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sütlü: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" Sütlü: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" 19:43
Jakirovic: "Takım inanılmaz karakter koydu" Jakirovic: "Takım inanılmaz karakter koydu" 19:41
İnan: "Maçı çevirmesini bildik" İnan: "Maçı çevirmesini bildik" 19:39
Şahin: "İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı" Şahin: "İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı" 19:38
Cansu Bektaş 3. kez Avrupa şampiyonu Cansu Bektaş 3. kez Avrupa şampiyonu 19:27
Açıkalın: "Önemli bir 3 puan aldık" Açıkalın: "Önemli bir 3 puan aldık" 19:00
Daha Eski
Olimpiyat Stadı'nda golsüz beraberlik! Olimpiyat Stadı'nda golsüz beraberlik! 18:58
Net Global Sivasspor-F.Bahçe | CANLI Net Global Sivasspor-F.Bahçe | CANLI 18:52
Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor! Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor! 18:39
Mou: Televizyon uzmanları açıklasın Mou: Televizyon uzmanları açıklasın 18:13
Benfica-Arouca maçı ne zaman? Benfica-Arouca maçı ne zaman? 18:04
Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman? 18:02