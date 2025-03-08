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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Liverpool-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool ile Southampton karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada iki takım da kazanmak istiyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG deplasmanında 1-0 kazanan Liverpool, ligde de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İç sahada oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Arne Slot'un öğrencileri, Arsenal'ın 13 puan önünde 67 puanla adım adım şampiyonluğa doğru yürüyor. 9 puanla ligin son sırasına demir atan Southampton ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki, Liverpool-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:11
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Liverpool-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Liverpool-Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool ile Southampton karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetiminde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir performans ortaya koyan ev sahibi ekip, son olarak PSG'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmesini bildi. Ligde de Arsenal'ın 13 puan önünde birinci sırada yer alan Liverpool, zorlu Southampton engelini geçerek adım adım şampiyonluğa yürümeyi hedefliyor. Taraftarı önünde etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan Liverpool'da Mohamed Salah'ın nasıl oynayacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ligin son sırasına demir atan ve 9 puanla küme düşme adayları arasında birinci sırada yer alan Southampton ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak. Kritik maçta Lewis Smith düdük çalacak. Peki, Liverpool-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Liverpool-Southampton maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Southampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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