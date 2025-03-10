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Haberler İngiltere Premier Lig West Ham-Newcastle maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham-Newcastle maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. West Ham-Newcastle karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada iki takım da kazanmak isterken, maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham-Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 09:56
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West Ham-Newcastle maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham-Newcastle maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında West Ham-Newcastle karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham-Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM-NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak West Ham-Newcastle maçı 10 Mart Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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