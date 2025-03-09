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Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Chelsea-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Enzo Maresca yönetiminde iki maçlık mağlubiyetin ardından kazanmasını bilen Chelsea, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan ev sahibi takım, 46 puanla 5. sırada yer alıyor. 17 puanla 19. sıraya kadar gerileyen Leicester City ise kötü gidişe dur demek istiyor. Son 4 maçını da kaybeden deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Üst sıraları ve küme düşme yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada her iki takım da kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Chelsea-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 08:22
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Chelsea-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Chelsea-Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Üst sıraları ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Enzo Maresca yönetiminde son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Chelsea, Manchester City'nin kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Kazanması durumunda 4. sıraya yükselecek ev sahibi takım, 46 puanla 5. sırada bulunuyor. Son 4 maçını kaybeden ve küme düşme adaylarından biri haline gelen Leicester City ise kötü gidişe dur demek istiyor. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından 17 puanla 19. sıraya kadar gerileyen deplasman takımı, zorlu rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Kritik maçta Tim Robinson düdük çalacak. Peki, Chelsea-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Chelsea-Leicester City maçı 9 Mart Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

CHELSEA-LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Leicester City maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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